開幕まで3週間を切ったミラノ・コルティナオリンピックに向け、日本選手団の結団式が行われました。【映像】フィギュアスケート女子の坂本花織選手が旗手代行を務める様子先ほど行われた結団式にはフィギュアスケート男子の鍵山優真選手やカーリング女子日本代表・「フォルティウス」の吉村紗也香選手らが参加しました。会場には秋篠宮ご夫妻も出席され、本大会で旗手を務めるスピードスケートの森重航選手が欠席のため、フ