タレントの梅宮アンナが１２日、インスタグラムを更新。「新婚旅行」から帰国したことを報告し、抗がん剤治療の影響でウィッグを使用していたが「今回の私は、ウィッグを一度も使わずに過ごしました」と、ショートヘアで旅行を楽しむ姿を公開した。アンナは「皆様ただいま〜日本に戻りました」と報告。「『新婚旅行』東京→Ｄｏｈａ→マレへと」とアジアを旅行したという。「去年の今頃は抗がん剤真っ只中だった。あの治療中、