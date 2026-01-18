EU＝ヨーロッパ連合とブラジルなどが加盟するメルコスール＝南米南部共同市場は自由貿易協定に署名しました。【映像】EUと南米が自由貿易協定に署名する様子EUフォンデアライエン委員長「私たちは世界最大の自由貿易圏を創り上げました」17日、EUとメルコスールは自由貿易協定を柱とするパートナーシップ協定に署名しました。メルコスールとは、1995年に関税撤廃などを目的として発足した関税同盟で、ブラジルやアルゼンチン