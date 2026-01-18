18日午後6時半ごろ、周南市の県道で、歩行者が軽トラックにはねられる事故がありました。警察は軽トラックを運転していた72歳の男を過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕しています。周南警察署によりますと18日午後6時27分ごろ、周南市新地の県道で、50代女性が軽トラックにはねられる事故がありました。この事故で女性は病院に搬送されましたが、搬送時、会話ができる状態だったということです。現場は新南陽ふれあいセンターの