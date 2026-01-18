◆第１５回大高坂賞・重賞（１月１８日、高知競馬場・ダート１４００メートル、良）１２頭立てで行われた黒船賞選考競走で単勝１・５番の断然１番人気に支持されたロードエクレール（牡８歳、高知・打越勇児厩舎、父ロードカナロア）は４着に敗れた。吉原寛人騎手との初コンビで２番手から進めたが、最後の直線で先に先頭に立ったオタマジャクシ（牡４歳、高知・雑賀正光厩舎、父トランセンド）に突き放され、ロレンツォ（２着）