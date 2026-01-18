バレーボールの大同生命SVリーグは18日、名古屋市のIGアリーナなどで行われ、男子のサントリーが名古屋に3―2で競り勝ち、21勝目（1敗）を挙げた。大阪BはVC長野にストレート勝ちし、18勝4敗とした。女子はNEC川崎がKUROBEをストレートで退け、22勝2敗。刈谷がSAGA久光を3―0で破って13勝13敗とした。SAGA久光は6敗目（18勝）を喫した。