ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第３話が１８日、放送された。寧々役で出演している女優の浜辺美波がこのほどコメントを寄せた。これまでの大河ドラマでも多くの俳優が寧々を演じてきたが、「自分なりに演じることを心がけている」という。特に今作は気の強い寧々であることから「負けん気からくる芯の強さは彼女の魅力なので、演じる上でも意識している」と説明。これからの変化にも期待しており「どんな感