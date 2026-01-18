フォーエバーヤングでのBCクラシック、サウジカップ制覇。ダブルハートボンドでのチャンピオンズカップ3連覇など、2025年は坂井瑠星騎手にとって大活躍の1年となった。ただ、坂井瑠星騎手は「世界一になったのはフォーエバーヤングで、僕がなったわけではない」と謙遜する。その現在地と、5年後とは…。――2025年はBCクラシック、サウジカップ制覇。JRA重賞はキャリアハイの7勝。年々パフォーマンスを上げられているという実感は