1月18日、京都競馬場で行われたG2・日経新春杯（ハンデ・芝2400m）は、1番人気に支持されていたゲルチュタールが重賞初制覇を飾った。道中好位2番手からの競馬で、ゴール前では逃げ馬との追い比べを力強く制した。日経新春杯、勝利ジョッキーコメント1着ゲルチュタール坂井瑠星騎手「初めて乗った時からよくなるのは古馬になってからかなと思っていました。順調に成長してくれて、年明け初戦を無事に勝てたのは良かったです。