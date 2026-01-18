1月18日、中山競馬場で行われたG3・京成杯（芝2000m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、グリーンエナジーの鮮やかな差し切りが決まり重賞初制覇を飾った。能力の高さを感じさせる勝利で、クラシック戦線へむけて楽しみな存在が現れた。京成杯、勝利ジョッキーコメント1着グリーンエナジー戸崎圭太騎手「大事な重賞レースでしっかり勝つ事が出来て良かったです。スタートの出方次第でと思っていました。（馬体が）少し緩い分、ポジシ