【モデルプレス＝2026/01/18】俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ：毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K：毎週日曜午後6時〜）より、白石聖のコメントが到着した。【写真】大河「豊臣兄弟！」直（白石聖）“2回登場”同じセリフに注目集まる◆菅田将暉「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の