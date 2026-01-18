元DeNA監督の中畑清氏（72）と元中日監督の落合博満氏（72）が18日放送のTBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。楽天からFA宣言し、巨人入団が発表された則本昂大投手（35）について語った。中畑氏は則本と電話で話したといい「本人も結構悩んで、メジャーも含めて考えてたみたいなんですけど。そっちの方はちょっとオファーがなくて」と告白。「一番熱心に、とにかく来てほしいと。条件も含めて熱心に誘って