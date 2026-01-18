お笑いタレントの明石家さんま（70）が17日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、「長澤ロス」が続いていると明かした。「推し」についてのトークを展開。共演の村上ショージから「最近はないですか？の人に会いたいっていうのは？」と聞かれたさんまは「ないな。今、長澤ロスなんで」と答えた。女優・長澤まさみは、今年1月1日、所属事務所公式サイトなどを通じ、映画監督の福永壮志氏との結婚