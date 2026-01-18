17日、愛知県豊田市の集合住宅で、女性の遺体が見つかった殺人・放火事件で、遺体が、住人の42歳の女性と判明しました。17日午前5時ごろ、豊田市東新町の集合住宅の一室で火事があり、焼け跡から、女性の遺体が見つかりました。警察は、何者かが、女性の首を絞めた後、部屋に火をつけた、殺人・放火事件として、調べています。18日、警察は、遺体がこの部屋に住む、会社員の小川晃子さん（42）と発表しました。近隣住民によります