17日午後、静岡県藤枝市で発生した山林火災は18日朝から消防や自衛隊が上空から放水するなどして消火にあたりましたが、鎮圧に至っていません。藤枝市岡部町の山林火災は発生から一夜明けた18日、朝から名古屋や岐阜など他県からの消防ヘリや自衛隊のヘリによる消火活動が行われました。県や消防によりますと18日は鎮圧には至らず、午後5時現在の焼失面積はおよそ5.5ヘクタールに拡大しました。これまでに人や建物への被害は確認さ