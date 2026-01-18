俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は18日、第3回が放送され、昨年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」で柳井兄弟の幼少期を好演した子役・木村優来（9）と平山正剛（7）が出演した。木村は藤吉郎（のちの豊臣秀吉／池松壮亮）、平山は主人公・小一郎（のちの豊臣秀長／仲野太賀）の幼少期役。朝ドラから大河へ“あんぱん兄弟”が豊臣兄弟に。制作統括の松川博敬チーフ・プロデュー