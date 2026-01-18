ＴＫＯ・木下隆行が１６日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＫＯ木下のキノちゃんねる〜天まで届け〜」を更新。「５４歳の芸人がタイに移住した本音を初めて話します。」と題した動画を公開した。木下は、改めてタイの首都・バンコクの魅力を熱弁。「ぜひ！皆さん、本当に、海外旅行に悩まれてる方、バンコクに足を運んでいただきたい。バンコクを盛り上げでいきたいな…」と話した。さらに「こんな面白い所をもっと知