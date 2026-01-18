2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪に向けて18日、千葉のららアリーナ東京ベイで日本選手団の結団式、壮行会が開催された。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催壮行会後、旗手代行を務めたフィギュアスケート女子代表の坂本花織（25、シスメックス）が、TEAM JAPANの伊東秀仁団長、副団長の原田雅彦副団長とともに会見に出席。日本選手団の旗手を務めるスピードスケート男子の森重航（2