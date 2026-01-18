言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、エンターテインメントやグルメに関わる言葉を集めました。頭の柔軟性が試される問題です！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。けい□□□□えい□□まあげとく□□ヒント：街の平和を守る組織の名前が含まれています答えを見る↓↓↓↓↓正解：さつ正解は「さつ」でした。▼解説それぞれの言葉に「さつ」を