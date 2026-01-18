◆第31回全国都道府県対抗男子駅伝（18日、広島市・平和記念公園前発着、7区間48・0キロ）14位の福岡は、7区（13キロ）で自由ケ丘高出身の山本歩夢（旭化成）が、8人抜きと意地を見せた。【各区間の上位成績＆区間賞はこちら】【九州・沖縄勢の総合成績はこちら】22位でたすきを受け「追い上げる展開になると分かっていたので、突っ込んで行けるところまで行こうと」と積極的なレース運びで区間6位。それでも「入賞できず悔