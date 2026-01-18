静岡県下田市の爪木崎（つめきざき）では、スイセンの花が見頃を迎え、観光客の目を楽しませています。 【動画】「憂さがパーッと晴れるような気がします」300万本のスイセンが見頃迎える＝静岡・下田市爪木崎海岸 下田市の景勝地、爪木崎海岸には、約300万本のスイセンが群生していて見頃を迎えています。 多くの観光客が海岸沿いに広がる白い花を撮影していました。＜観光客＞「毎年来てるんですけど、やっぱりいいです