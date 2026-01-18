天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは１８日、両国国技館（東京都墨田区）で大相撲初場所の８日目を観戦された。天覧相撲は２０２０年１月以来６年ぶりで、令和に入って２回目。ご一家は午後４時半過ぎに会場入りし、貴賓席から幕内後半の１０番を観戦。一番が終わるごとに拍手を送り、取組の前後には日本相撲協会の八角理事長に熱心に質問を重ね、ご一家で楽しそうに言葉を交わされた。その後、ご一家は豊昇龍関、大の里関の両