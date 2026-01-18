トークショーで現役引退の決断について語る三嶋＝１８日、横浜市瀬谷区ベイスターズ一筋１３年の現役生活にピリオドを打つ決断をした三嶋一輝投手（３５）が１８日、横浜市瀬谷区で引退発表後初のトークショーに出演し、集まったファンに「１３年間、一生懸命野球をし、素晴らしいファンの皆さんに囲まれて、現役生活を全うできた」と感謝を伝えた。「誰かの思いを背負って、野球をできることは幸せでした。楽しかった」。三嶋