◎あすの全国の天気北日本と北陸から山陰にかけては天気が下り坂です。午後は北海道で雪、東北で雪や雨、北陸から山陰で雨の範囲が広がるでしょう。関東は晴れ間がありますが、午前を中心に、にわか雨がありそうです。東海と西日本の太平洋側も晴れますが、午後は九州でにわか雨があるでしょう。沖縄は変わりやすい天気となりそうです。◎あすの予想気温朝の最低気温は全国的に前日より低い所が多いでしょう。盛岡は前日より6℃も