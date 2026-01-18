通信カラオケ・JOYSOUNDは、映像コンテンツサービス「みるハコ」で、女性VTuberグループ「ホロライブ」3期生の兎田ぺこら・不知火フレア・白銀ノエル・宝鐘マリンによる初の単独ライブ映像を、2月19日から配信する。『hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦』圧倒的な人気や影響力を誇る「ホロライブ」3期生。メンバーそれぞれの個性と魅力はもちろん、グループとしての完成度の高さも際立ち、多くのファンを魅了し続け