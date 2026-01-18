ＤｅＮＡの度会隆輝外野手が１８日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳプロ野球スター集結！ＳＢｖｓ阪神再び！トーク日本一決定ＳＰ」（午後７時）に出演。司会の浜田雅功に公開説教を受ける一幕があった。セ・パ両リーグのスター選手２４人が大集結。トーク日本一を目指して競い合った今回。阪神・岩崎優投手のスローボールが打ちにくいか否かの話題になった際、浜田に「バッターとしてはどうなんですか？」と