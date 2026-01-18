交通事故の影響で、通行止めとなっていた姶良市の国道10号バイパスは、18日午後7時40分に、通行できるようになりました。 姶良警察署によりますと、通行止めとなっていたのは、姶良市脇本の国道10号バイパスの重富郵便局前交差点から旧道との合流部の間です。 18日午後7時40分に、上下線とも通行止めが解除され、通行できるようになりました。 通行止めは、軽乗用車と乗用車が正面衝突したためで、軽乗用車を運転していた成人男