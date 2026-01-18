ミラノ・コルティナ冬季五輪の日本選手団の壮行会で、決意表明するフィギュアスケート女子の坂本花織＝18日午後、千葉県船橋市JOCはミラノ・コルティナ冬季五輪の目標に「過去最高水準の成果」を掲げる。今季はフィギュアスケートやスノーボード、ノルディックスキー・ジャンプが好調。冬季最多18個のメダルを獲得した2022年北京大会を超える成績を視野に入れ、日本選手団の伊東秀仁団長は「ベテランと若手が融合した選手団。メ