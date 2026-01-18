木村拓哉が自身のInstagramを更新。Aぇ! group末澤誠也との2ショット写真を公開した。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■木村拓哉「今日は誠也から誘われて、一緒にとある撮影を…。」 木村拓哉は「今日は誠也から誘われて、一緒にとある撮影を…。」と綴り、さらに「どんな内容かは、今後分かると思います！」とコメント。 詳細は不明だが、おだやかな笑顔を見せるふたりの表情から、撮影が滞りなく進んだことが伺え