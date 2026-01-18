任期満了に伴う松浦市長選挙が18日告示され、現職と新人の2人が立候補しました。 松浦市長選挙に立候補したのは届け出順に、 現職で3期目を目指す友田 吉泰候補 (61)と 新人で前市議会議員の大橋 尚生候補 (50)です。 前回と前々回が無投票で、今回12年ぶりの選挙戦となっています。 17日時点の有権者数は1万6996人で、投票は25日に行われ、即日開票されます。