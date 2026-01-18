この記事をまとめると ■ドイツのトラックメーカーのMANが走行距離の最長記録を競うコンテストを開催 ■70台を超えるエントリーがあり全車両の走行距離は合計すると7500万kmを超えた ■もっとも長い距離を走った優勝車は326万6208kmだった 優勝車は326万6208kmを走破していた 日々長距離を業務で走り続けるトラック。乗用車より遥かに長い走行距離を記録する車両が多いのは、日本も世界各国も共通のこととなっている。日本でも走