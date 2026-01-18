脳の活性化や地域交流を目的とした健康マージャン大会が、熊本市で開かれました。「賭けない・飲まない・吸わない」がルールの健康マージャンは、認知機能の向上や地域コミュニティの活性化に期待できるとして、明治安田が全国で大会を開いています。熊本市の会場では、２０歳以上の地域住民ら３３人のほか、ゲストとして日本プロ麻雀協会の大江七海プロも参加し、それぞれが卓を囲んで麻雀を楽しんでいました。