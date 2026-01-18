◇大相撲初場所8日目（2026年1月18日両国国技館）西前頭11枚目の錦富士（29＝伊勢ケ浜部屋）は東前頭16枚目の朝乃山（31＝高砂部屋）を寄り倒し、5勝3敗とした。5勝目を挙げたことで今場所の残り7日間、全敗しても幕内残留を有力とした。後の大関・一ノ矢藤太郎が新入幕した1883年（明16）夏場所以来142年幕内力士が途絶えたことのない相撲どころ、青森県の伝統。その更新へまた前進し、「気にしてはなかったけれど良かっ