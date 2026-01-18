ボートレーサーの川井萌（２４＝静岡）が、ボートレース浜名湖で３０日から２月４日まで行われる「ヴィーナスシリーズマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」で７か月ぶりに復帰する。１８日には復帰報告会を行った報告会の会場となったボーレース浜名湖は、イベントステージは復帰を持ち望んでいたファンで満員。川井が登場すると「おかえり！」など熱い声援が飛んだ。川井もファンの歓迎に「うれしいです」と笑みがこぼれた。昨