大相撲初場所８日目（１８日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が結びで平幕の伯乃富士（２２＝伊勢ヶ浜）に一方的に押し出されて完敗。今場所２個目の金星を配給した。この日、国技館では２０２０年１月の初場所１４日目以来、６年ぶりに天覧相撲が行われた。天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが貴賓席から観戦するなか、２大関２横綱が相次いで黒星。天覧相撲での横綱大関総崩れは、戦後初の大波乱となった