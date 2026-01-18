STARGLOWが、1月21日(水)に発売されるデビューシングル「Star Wish」のティザー映像第2弾を公開した。 公開されたティザー映像は「Star Wish」MVのストーリーの一端が垣間見える内容となっている。「Star Wish」は19日(月)0時より先行配信が開始され、続く20時にはMVがプレミア公開される予定だ。 MV公開前には、YouTubeおよびLINE VOOMにて『Debut Single ‘Star Wish’ Release Party』生配信も実施される。こちらの生配信ではデ