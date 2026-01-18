½÷²¦Ëª¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖPERSONAL¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£ºîMV¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Õ¥£¥¹¥È¡×¡Ö01¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡×¤Ê¤É½÷²¦Ëª¤Î¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ÇMV¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæº¬¤µ¤ä¹á¤ò´ÆÆÄ¤Ë·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£¡ÖPERSONAL¡×¤Î³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÃÏ¹ö³Ú¡Ù¸¶ºî¼Ô¤Î²ìÍè¤æ¤¦¤¸¤«¤é¤â¿·¶Ê¡ÖPERSONAL¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¢¡¢¡¢¡¢£²ìÍè¤æ¤¦¤¸(¡ØÃÏ¹ö³Ú¡Ù¸¶ºî¼Ô)