Ayumu Imazuが、最新曲「MAGICAL」のリリックビデオを公開した。本作は数々の作品を手がけるTaiyo Nobataが担当し、東京の夜のドライブをイメージしたアニメーションリリックビデオとなっている。 本楽曲は、新アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールのエンディングテーマで、立体的で爽やかなサウンドと繊細で丁寧なボーカル、忘れられない記憶と相手を守りたいという強い想いを描いた歌詞が心に広がるモダンチューンになっていると