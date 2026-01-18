義両親と同居中の自宅に頻繁にやって来る義妹。義妹にとっては実家ですからそれはいいのですが、毎回言われる言葉と同調する義母。嫁にも大切な両親や実家があるんですよ？ 筆者の友人D子の話をお届けします。 同居嫁と義妹と義母 D子は夫の実家で義両親と同居しています。車で10分ほどの距離に既婚の義妹が住んでおり、頻繁に子どもを連れて実家に遊びに来ます。そのたびに、「やっぱり実家はいいなぁ。D子さんてよく同居して