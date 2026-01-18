東都大学野球リーグ１部の亜大は１８日、東京・西多摩郡日の出町の八幡神社で必勝祈願を行った。昨年のリーグ戦では春が２位で秋は５位。必勝祈願後に取材に応じた正村公弘監督（６２）は、青学大にリーグ６連覇を許しているとあって「どこの大学も（思いは）一緒だと思いますけど、そろそろ青山をやっつけなきゃなと。青学をやっつけることしか考えていないです。学生たちもみんなそうだと思う」と、ストップ・青学大への決意