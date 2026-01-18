れいわ新選組が18日、多ケ谷亮衆院議員（57）＝比例南関東＝が提出していた離党届を受理したと発表した。 【写真】過去には円形脱毛症になったこともある山本太郎氏 多ケ谷氏は、1月に超党派議員団の一員としてイスラエルを訪問したことが問題視され、同党が処分を検討していた。16日に自身のXで「離党届けを山本太郎代表宛に高井幹事長に提出いたしました」として、高井崇志幹事長（56）に、山本太郎代表（51）宛の離党届を