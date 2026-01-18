17日午後、静岡県藤枝市で発生した山林火災は、18日朝から消防や自衛隊が上空から放水するなどして消火にあたりましたが鎮圧には至らず、焼失面積は約5.5haに拡大しました。（ヘリリポート）「火災の発生から24時間以上が経ちましたが消防ヘリによる消火活動が続いています。」藤枝市岡部町の山林火災は、発生から一夜明けた18日朝から名古屋や岐阜など他県からの消防ヘリや、自衛隊のヘリによる消火活動が行われました。県