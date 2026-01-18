１８日、爆発事故の現場。（スマートフォンで撮影、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト1月18日】中国内モンゴル自治区包頭市の鉄鋼メーカー内蒙古包鋼鋼聯の鋼板工場で18日午後3時（日本時間同4時）ごろ、爆発があり、現時点で5人が行方不明になっている。死者の報告はなく、けが人の数は統計中という。同市の応急管理局など複数の部門が明らかにした。現場では自治区と市の救助隊が救援活動と善後措置に当たっており、事故