Ãæ»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÅÐÎµÌç¡¦µþÀ®ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ê¥¸¡¼¡£¸åÊý¤ÎÆâ¤ÇµÓ¤òÎ¯¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï³°¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢°ìµ¤¤ËÁ°¤òÂª¤¨¤­¤Ã¤Æ2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Î¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤Ï¡¢17Ç¯Ï¢Â³¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥½¥é¥Í¥ë¥Þ¥ó¤ÏÄ¾Àþ¸«¤»¾ìºî¤ë¤â3Ãå¡£°ìÊý¡¢µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ÅÇÏÀïÀþ¤òÀê¤¦Æü·Ð¿·½ÕÇÕ¤Ï¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼êµ³¾è¤Î¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£ºÇ¶¯¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¢¤¬¤ë¡È4ºÐÀ¤Âå¡É