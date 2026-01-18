伊東競輪場のF2「リンカイ！伊東泉カップ」は最終日。10Rでガールズ決勝が行われ、佐藤水菜（27＝神奈川）が完全Vを決めた。昨年末にガールズグランプリを制し、ここが年明け最初のシリーズ。連勝で臨み、決勝は6番手から発進。タイミングを見計らって仕掛けて、一気に先頭へ。風を切りながら長い距離を踏んだが奥井迪、小林莉子を寄せつけなかった。「久しぶりに普通の開催に来て、いろいろと勉強になった。ゴール前はお客