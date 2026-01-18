初めての就職活動した時を覚えていますか。大きな社会に出ていく第一歩として様々な思いがあったのではないでしょうか。ある調査では、就職活動を通じて、働く人へ感謝をするようになった割合は94.5%、感謝を伝えたい相手は「家族」が最多となりました。【漫画】「ゴミ新人はニコニコしながら放置」「下位2割は捨ててもOK」過激な上司の“指導論”マイナビが、2026年3月卒業予定の学生と20代から50代の正規・非正規社員を対象とし