各部に手を加えよりスタイリッシュに トヨタグループの創設者である豊田佐吉の生誕100年を記念し、1967年にトヨタのショーファードリブンとして誕生した「センチュリー」。2018年6月には3代目となるセダンが登場し、2023年9月には新たにSUVタイプがラインアップに加わりました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「センチュリー“クーペ”CG」です！ 画像で見る（45枚）そして2025年10月、センチュリーがトヨタの最上