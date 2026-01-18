西武の仲田慶介内野手（26）が18日、今季目標に100試合出場を掲げた。新天地での1年目は自己最多の60試合に出場も「終わってみたらもっとやれたなと。悔しさが大きい」とさらなる出場機会を求めて地元福岡で自主トレに励んでいる。打撃練習で取り組んでいるのが「少ないチャンスをものにする打法」だ。昨季は先発出場22試合に対し、途中出場は38試合。だからこそ、代打や守備固めで回ってきた1打席で確実に結果を残すために、