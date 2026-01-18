りそなグループBリーグオールスター2026は最終日の18日、リーグを代表する選手たちが出場する「オールスター本選」が行われました。 「オールスター本戦」は、ファン投票とBリーグの推薦で選ばれた26人の選手が、ビーブラックとビーホワイトに分かれて対戦。 序盤、地元長崎ヴェルカの馬場選手のパスから川真田選手がアリウープを決め、会場を沸