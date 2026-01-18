新潟県佐渡市の商業施設で、海の事故などの通報ダイヤル"118番"を周知しようと、佐渡海上保安署が啓発活動を行いました。活動は1月18日の118番の日に合わせ毎年行われています。海上保安署は、いまだ間違い電話などが多いとして、リーフレットを配り正しい利用を呼びかけました。【佐渡海上保安署 小笠原義彦次長】「118番・海上保安庁とういうものを知っていただけたいい機会になった」